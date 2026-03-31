Paulo Londra estrena su esperada colaboración con Eladio Carrión

Tras semanas de expectativas, Paulo Londra estrena “1%”, su colaboración con Eladio Carrión. El lanzamiento ocurre en medio de su gira internacional, que lo llevó por más de 17 ciudades de Europa y Latinoamérica con shows sold out, incluyendo un show súper especial en el Quality Arena de Córdoba donde se reencontró con el público de su ciudad natal después de seis años.

La alianza entre el cordobés y el puertorriqueño se materializa en un track de trap/hip hop cargado de fuerza, disciplina y mentalidad competitiva, pensado para entrenar, motivarse y sostener la energía en alto.

“1 %” es una declaración de ambición y superación personal: el mensaje central sostiene que todo lo logrado hasta ahora es apenas una mínima parte de lo que pueden dar. Y si ese 1% ya dejó hits, récords, momentos icónicos y shows explotados, queda claro que la historia recién comienza y aún hay mucho por construir, crecer y seguir sorprendiendo.

Con una producción de impacto, energía fresca y barras que invitan a seguir adelante, el tema captura la idea de empujar los límites y mantener una mentalidad de crecimiento. Es un corte directo, energético e ideal para quienes buscan inspiración.

La colaboración había sido anticipada semanas atrás durante el show de Eladio Carrión en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde el puertorriqueño invitó por sorpresa a Paulo para interpretar un adelanto del tema frente a un estadio eufórico. Allí, Eladio afirmó que era la primera vez que adelantaba una canción en vivo, dando inicio al rumor que finalmente se confirmaría más tarde.

Días después, ambos publicaron un video donde simulaban un entrenamiento de boxeo, oficializando el anuncio y reforzando la estética motivacional del proyecto. Esa filmación terminó de instalar la expectativa entre sus seguidores, marcando la previa del estreno oficial.

El videoclip de “1 %” acompaña el mensaje de resiliencia a través de una narrativa inspirada en el boxeo. Allí se ve a Paulo entrenando en un gimnasio bajo la guía de Eladio Carrión, que aparece como su coach, en una historia que alterna entre la preparación previa a una pelea y el combate en sí.

La filmación inicia con Paulo aturdido tras un golpe que lo deja contra las cuerdas, pero a medida que avanza la historia, muestra cómo no baja los brazos y revierte la situación. Esa actitud lo lleva a ganar el encuentro: la culminación de un proceso de esfuerzo, disciplina y la mentalidad de no rendirse nunca.

El estreno llega luego de su gira internacional con shows sold out en España, México, Costa Rica, Perú, Guatemala, Paraguay, Chile, Colombia y Ecuador. En Argentina, agotó dos Movistar Arena y una función en el Quality Arena de Córdoba. En 2026 será headliner del Lollapalooza Argentina, participará del festival Viña del Mar en Chile y se presentará en Uruguay (Antel Arena), Paraguay (Puerto de Asunción) y Colombia (Movistar Arena).

Este 2025, también lanzó Versus, su EP que marcó el regreso al trap y que superó las 50 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, estrenó “Mujer Maravilla”, que alcanzó 7.5 millones de streams y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en el himno definitivo de amor para dedicar; y “Nanaena” junto al español RVFV, una canción con más de 9.8 millones de reproducciones que evoca la energía del verano con tan solo escucharla.