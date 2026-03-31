Cuarenta nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad en La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de 40 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en la ciudad de La Plata. Fue junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local Julio Alak.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente”, disparó el mandatario provincial.

Es nuestra respuesta ante un Gobierno nacional que pretende asfixiarnos: más inversión y federalismo para sumar en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses. pic.twitter.com/j8Ug5UHMiZ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 5, 2025

Y resaltó que “aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses”.

“En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial”, explicó el gobernador.

También puso de relieve que “transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas”.

📍🚔Nuevos patrulleros, mayor protección para los vecinos de #LaPlata



El municipio incorporó 40 móviles para incrementar la presencia policial y reforzar la prevención en el distrito.#DerechoALaProtección pic.twitter.com/GdGSnbWVjy — Gobierno PBA (@BAProvincia) December 5, 2025

Según se informó oficialmente, los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje en distintos barrios.

Por su parte, Alonso remarcó que “cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito”.

Y Alak aseveró que “hoy incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense”.

“Este incremento en la capacidad operativa demuestra que es con políticas públicas serias y sostenidas como podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital”, cerró el alcalde.

🚔 40 nuevos patrulleros para reforzar la prevención y la seguridad en #LaPlataCapital



Junto al gobernador @kicillofok entregamos 40 vehículos para uso policial con el objetivo de seguir ampliando y mejorando el despliegue territorial y la presencia preventiva en todos los… pic.twitter.com/1iL91p4xF4 — Julio Alak (@Julio_Alak) December 5, 2025

Estuvieron presentes los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, su par provincial Lucía Iañez; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe; funcionarios y funcionarias locales.