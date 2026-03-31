Cuál es el nuevo tope para extraer efectivo en los cajeros automáticos

Los principales bancos del país actualizaron desde el 5 de diciembre los montos máximos de extracción diaria en cajeros automáticos, en un contexto de mayor demanda de efectivo hacia fin de año.

Las entidades confirmaron incrementos significativos en los límites disponibles para sus clientes.

El Banco Nación elevó su tope diario hasta $ 1.000.000, convirtiéndose en uno de los bancos estatales con mayor límite disponible.



En tanto, el Banco Provincia mantiene un máximo de $ 400.000, aunque permite ampliaciones mediante su aplicación móvil.

En el sector privado, el Banco Ciudad habilitó extracciones de $ 800.000, ampliables hasta $ 1.200.000 según el perfil del cliente.

Por su parte, el Banco Galicia sostiene un límite general de $ 400.000 en redes externas, pero en cajeros propios algunas categorías pueden retirar hasta $ 2.400.000.

El ICBC Argentina fijó un tope diario de $ 550.000, mientras que el BBVA ofrece uno de los niveles más altos del sistema, con extracciones que alcanzan $ 2.100.000, dependiendo de cada usuario. En tanto, el Banco Macro estableció un límite de $ 400.000.

Las entidades recuerdan que los montos pueden modificarse de acuerdo con la categoría de cuenta, historial del cliente y tipo de cajero utilizado.

Además, gran parte de los bancos permite solicitar incrementos temporales o permanentes desde sus aplicaciones o plataformas de home-banking.