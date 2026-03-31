Aumenta el consumo de tranquilizantes en menores de 18 años

La Subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos bonaerense, Julieta Calmels, compartió un preocupante diagnóstico por el aumento del uso de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes.

En declaraciones a Radio Provincia, Calmels destacó la importancia de abordar estos temas “fuera de las coyunturas”.

En ese sentido, mencionó que tras participar de la presentación de la encuesta nacional que se hace en escuelas secundarias vinculada a los consumos de menores de 18 años, “la tendencia más general es el aumento del consumo de marihuana, sigue siendo prioritario el uso de drogas legales como el alcohol y empieza a aparecer el tema de los vapeadores y los energizantes que hasta ahora no estaban. Después están los consumos históricos de cocaína y drogas sintéticas”.

A continuación, la funcionaria del área de salud alertó que “hay un consumo invisibilizado, que es importante tener en cuenta, que son los tranquilizantes”.

“El 11 % de los menores de 18 años consumieron en algún momento este tipo de drogas legales. La mitad lo hicieron con prescripción médica y la mitad no. Es uno de los consumos que más está aumentando en la población en general, todo lo vinculado al sueño”, graficó.

En esa línea, reveló que “en el mundo adulto el consumo de productos para dormir demuestra situaciones de incertidumbre, angustia y desesperanza, pero los jóvenes no habría que recortarlos de esa realidad porque ellos también tienen inquietudes e incertidumbre respecto de su futuro”.

“Los chicos de las escuelas secundarias tienen una predisposición a hablar de salud mental y de las violencias: el bullying, la violencia de género, la intrafamiliar, en las redes y las dificultades en la relación con el mundo de los adultos. Algunos los definen como la generación de cristal y por ahí no estamos prestando la debida atención. Hay que dejar de pensar que es una generación perdida, que solo le interesan las redes y tratar de conectar con ellos”, completó Calmels.