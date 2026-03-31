Calor extremo en AMBA: la temperatura sube a 35°

El calor no afloja en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la sensación de verano pleno llegó para quedarse al menos por unos días. Según el Servicio Meteorológico, la jornada se presenta con marcas muy elevadas y una máxima que podría trepar hasta los 35°C en varios puntos del AMBA, sumado a un nivel de humedad que vuelve el aire bastante pesado.

En la Ciudad de Buenos Aires, el ambiente arrancó templado desde temprano y, con el avance del día, el termómetro fue escalando sin pausa. En el conurbano se repite la misma postal: calles vacías a la siesta, colectivos con ventanillas abiertas y gente apelando a todo lo que tenga a mano para capear el calor. La advertencia es clara: hidratarse, evitar la exposición al sol en horarios críticos y estar atentos a los síntomas clásicos del golpe de calor.

De cara al fin de semana XXL, la pregunta que más se repite es si llegará el alivio. Desde el organismo meteorológico señalaron que hay chances de tormentas aisladas e inestabilidad hacia el final del descanso largo, principalmente entre el domingo por la noche y el lunes. Si bien todavía no está confirmado el grado de intensidad, el ingreso de aire más fresco podría generar chaparrones que, al menos por unas horas, cortarían la racha sofocante.

Mientras tanto, para este viernes y sábado se esperan condiciones similares: sol a pleno, máximas muy altas y noches que tampoco traerán demasiado respiro. La recomendación pasa por organizar planes bajo techo, buscar sombra siempre que sea posible y evitar actividades físicas al aire libre en los momentos de mayor calor.

La llegada de las lluvias, si finalmente se concreta, marcaría un pequeño alivio antes de otra seguidilla de temperaturas pesadas previstas para la semana próxima. El verano todavía no empezó, pero en el AMBA ya se siente como si estuviera instalado desde hace rato.