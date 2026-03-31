Sociedad con EE UU: Adorni recibió al embajador Lamelas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en tren de estrechar aún más el vínculo entre ambas naciones.

Durante el encuentro, repasaron las oportunidades de comercio bilateral y coincidieron en la relevancia de “seguir ampliando los vínculos económicos”.

Además, destacaron la importancia de “profundizar la alianza geopolítica entre ambas naciones, orientada a la defensa del mundo libre, occidental y capitalista, y al fortalecimiento de una agenda común basada en la cooperación y la convergencia estratégicas”.

En los últimos dos meses el Presidente Trump y el Presidente Milei se reunieron dos veces, reafirmando el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral al más alto nivel. Hoy me reuní con el jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre cómo vamos a avanzar

en áreas de… pic.twitter.com/g7pjED6XD0 — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) December 5, 2025

A través de redes sociales, Lamelas resaltó: “En los últimos dos meses el presidente Trump y el presidente Milei se reunieron dos veces, reafirmando el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral al más alto nivel”.

“Hoy me reuní con el jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre cómo vamos a avanzar en áreas de defensa, comercio, inversiones, seguridad, salud pública y cooperación espacial”, completó.