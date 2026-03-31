Mundial 2026: sedes, fechas y cómo será el camino de Argentina

La Selección argentina ya conoce su destino para la primera fase del Mundial 2026, después del sorteo realizado este viernes en Washington D.C. El equipo de Lionel Scaloni quedó ubicado en el Grupo J y afrontará sus tres partidos en el centro de Estados Unidos, una región clave que le permitirá evitar traslados largos hacia Canadá o las sedes mexicanas.

En rigor, los rivales del Grupo J serán Argelia, Austria y Jordania, en tanto que las sedes serán San Francisco, Dallas y Kansas City.

Los encuentros de la Selección en esta fase están definidos así: el debut ante Argelia será el martes 16 de junio en Kansas City, un escenario que ya conoce Lionel Messi por su participación en la MLS con el Inter Miami. Luego, el plantel viajará a Texas para disputar la segunda fecha con Austria en el imponente AT&T Stadium de Dallas, programada para el lunes 22 de junio. Finalmente, el sábado 27 de junio, En Kansas disputará el cotejo de cierre dela zona nte Jordania.

Pero más allá del orden del fixture, hay un detalle que no pasó inadvertido en el sorteo: el camino hacia la etapa de playoffs no será del todo amable para el campeón del mundo. Si Argentina queda como líder del Grupo J, deberá enfrentar en 16avos de final al segundo del Grupo H, un rival que no debería salir de España o Uruguay.

De todas formas, en el cuerpo técnico mantienen la misma línea que en Qatar: ir partido a partido, evitar especulaciones y aprovechar la presencia de Messi y compañía en zonas donde el público argentino suele llenar las tribunas. Con sedes ya confirmadas y un cronograma claro, la Scaloneta tiene todo listo para pensar de lleno en la defensa del título.

Así quedaron conformados todos los grupos

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa).

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y repechaje UEFA (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E: Alemania, Curazao Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repechaje UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental (Bolivia, Surinam o Iraq).

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.