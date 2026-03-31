Euforia en el Gobierno por la vuelta a los mercados: “Masterclass de Toto”

El Gobierno nacional anunció este viernes que volverá a colocar deuda en los mercados financieros internacionales, tras más de cinco años sin emisiones similares.

Según lo comunicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el país lanzará un bono en dólares con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón anual del 6,5 %.

El instrumento se emitirá bajo legislación local, aunque la suscripción y pago podrán hacerse en dólares.

El propósito de esta emisión no es endeudarse más, sino “refinanciar vencimientos de deuda antiguos para evitar que esos pagos afecten las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”, explicó Caputo.

Desde el Gobieno señalaron que reingresar al mercado de deuda le permitirá “liberar” dólares y acumular reservas internacionales, una prioridad urgente dado el contexto macroeconómico.

En sus redes sociales, el presidente Javier Milei lo celebró con un eufórico elogio al titular del Palacio de hacienda. “Masterclass de Toto”, expresó el jefe de Estado.