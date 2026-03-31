Mustafunk vuelve a La Plata

Mustafunk se apresta a concretar el esperado reencuentro con el público platense, el viernes 19 de de diciembre en el Teatro René Favaloro, desde las 22 horas.

Como bandas invitadas están Modafinilo y Los Jalei, por lo que el escenario de calle de 67 entre 116 y 117 estará bien caliente para recibir al consolidado grupo del oeste.

Con más de diez años en la ruta y un celebrado último disco, El jardín de los siguientes, agotando localidades en sus presentaciones, los Mustafunk cerrarán el año con todo en el barrio Mondongo de la ciudad de las diagonales.

Las localidades pueden adquirirse a través de MiAnticipada.com y en Jason Rock.