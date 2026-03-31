Trump elogió a Milei al hablar de Argentina en el sorteo por el mundial

La política argentina volvió a colarse en la previa del Mundial 2026, esta vez de la mano de un comentario que rápidamente se volvió viral. En un evento ligado al fútbol, el expresidente estadounidense Donald Trump fue consultado por un periodista sobre cómo veía a Lionel Messi de cara al torneo, pero su respuesta tomó un camino completamente distinto: terminó elogiando al presidente Javier Milei.

En el video que circuló en redes, se escucha a Trump afirmar: “Amo a la Argentina y creo que Milei está haciendo un gran trabajo. Argentina vuelve a ser grande”, una frase que mezcló geopolítica, campaña futbolera y su clásico estilo de slogan. A su lado, Gianni Infantino observa la escena con una sonrisa incómoda mientras la prensa aprovecha el desliz del exmandatario.

#Mundial 🇦🇷 Donald Trump fue consultado por la Selección Argentina… y terminó elogiando a Javier Milei: “Creo que está haciendo un gran trabajo, Argentina vuelve a ser grande”



🤳🏼 El Presidente recogió el guante, respondió con un “FENÓMENO BARRIAL” y las redes estallaron.… pic.twitter.com/94szZtgaYq — ANDigital (@ANDigitalOK) December 5, 2025

Minutos después, Milei recogió el guante y compartió el fragmento en su cuenta oficial con un breve comentario: “FENÓMENO BARRIAL”, apuntando al tono descontracturado con el que Trump se refirió a él. La reacción del mandatario sumó miles de interacciones y abrió todo tipo de lecturas políticas a nueve meses del inicio del Mundial.

Las redes no tardaron en estallar. Entre memes, críticas y apoyos, el clip escaló rápidamente y puso en escena un cruce poco habitual: un comentario sobre Messi que terminó convertido en un respaldo internacional a la gestión de Milei. Mientras tanto, desde el entorno del presidente celebran la mención como un gesto de afinidad, aunque no hubo mayores aclaraciones oficiales sobre si hubo contacto reciente entre ambos.

El episodio deja en claro cómo, en pleno año mundialista, cualquier pregunta sobre Messi puede terminar en un terreno político inesperado. Y si hay alguien capaz de transformar una consulta futbolera en una frase resonante, es justamente Trump. Milei, por su parte, aprovechó el guiño sin rodeos y volvió a encender la conversación pública, esta vez sin necesidad de un discurso formal.