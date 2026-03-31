Caputo explotó contra un municipio K por la suba de una tasa que afecta a los consumidores

El ministro de Economía, Luis Caputo, estalló contra el municipio de Pilar por la implementación de una nueva tasa sobre los contribuyentes.

“Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada”, disparó Caputo.

En su cuenta de X, arremetió: “No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

El municipio que lidera Federico Achaval estableció que a partir de diciembre, la Tasa de Protección Ambiental deje de cobrarse como un “módulo fijo por ticket”, para pasar a calcularse como un 2 % del importe de cada operación.

La tasa alcanza a operaciones en supermercados, hipermercados, shoppings —y también alcanza a otros grandes generadores de residuos e incluso hoteles, industrias, etc., según la actividad.

Con este cambio, cada compra realizada en estos establecimientos suma automáticamente un recargo proporcional, que aparece discriminado en el ticket.

De esta manera, tanto las operaciones de pequeño como de gran monto quedan alcanzadas, lo que implica un aumento directo en el costo final que pagan los consumidores en sus compras habituales.

La medida también impacta en los comercios, que deben actuar como agentes de recaudación, adaptar sus sistemas de facturación y liquidar la tasa ante el municipio.