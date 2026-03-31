Quién es Anabella Hers Cabral, la nueva pareja de Alberto Fernandez

El ex presidente Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por motivos personales. Tras su conflictiva separación de Fabiola Yáñez, el dirigente habría iniciado un nuevo vínculo sentimental con Anabella Hers Cabral, una mujer con fuerte recorrido dentro del PRO y actual funcionaria del Consejo de la Magistratura.

La información salió a la luz en el programa de Fernanda Iglesias, quien contó que Hers Cabral y Fernández mantienen desde hace más de veinte años una amistad que, según fuentes consultadas, se habría transformado en una relación amorosa hace ya seis meses. La periodista aseguró que la conexión entre ambos nunca se interrumpió, aun durante los años en los que cada uno siguió su propio camino.

En un ida y vuelta revelado en Borderperiodismo, Iglesias mostró fragmentos del chat que mantuvo con la abogada. Ante la consulta directa, Hers Cabral explicó: “Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente”. Aunque evitó confirmaciones explícitas, tampoco negó la existencia del romance. Cuando la periodista volvió a la carga y le dijo que varias fuentes afirmaban que es su novia, la ex diputada contestó escuetamente: “Ya te dije todo lo que tengo para decir”.

Pero la conversación no terminó ahí. En otro tramo del intercambio, retomado luego en el ciclo Tarde o Temprano, Iglesias sumó más detalles: “Ya te conté que somos amigos hace muchísimos años y nunca dejamos de relacionarnos. No es que hubo un reencuentro apasionado”, habría aclarado Hers Cabral, acompañando sus mensajes con emojis y un cierre más afectuoso: “Besos, besos, besos y que tengas un hermoso día”.

Según confirmaron fuentes de NA, Anabella Hers Cabral se desempeña actualmente como directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, mantiene un bajo perfil mediático, aunque su nombre resonó en la política porteña por su paso como diputada del PRO.

Mientras Fernández continúa enfrentando causas judiciales y un presente político más reservado, su nueva relación vuelve a ponerlo bajo la lupa pública. Hers Cabral, por su parte, evita definiciones categóricas, pero los gestos y el tono del intercambio dan señales claras de un vínculo que va más allá de la amistad.