Milei convoca a extraordinarias para tratar el Presupuesto y el paquete de reformas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, firmará en las próximas horas el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre.

En redes sociales, Adorni detalló que los asuntos a tratar serán el Presupuesto 2026; la Inocencia Fiscal; el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria;la Modernización laboral y la Reforma del Código Penal.

También la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, pedida por los gobernadores.

“El avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, enfatizó Adorni.

Cabe recordar que el Gobierno ya había iniciado el operativo seducción con los mandatarios provinciales, a fin de obtener los votos que le permitan concretar la avanzada en el Congreso.

De hecho, los gobernadores peronistas no alineados al kirchnerismo confirmaron que armarán un bloque propio, y aclararon que están dispuestos a cooperar con el Gobierno si se contemplan sus pedidos por recursos y obras en la Ley de leyes.