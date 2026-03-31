Mondelez paraliza su planta en General Pacheco y suspende a 2.300 trabajadores

La planta que Mondelez posee en la localidad bonaerense de Pacheco suspenderá sus operaciones entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.

Durante ese período, la compañía otorgará licencias a más de 2.300 trabajadores, quienes percibirán el 100 % de sus salarios.

La empresa explicó que la pausa forma parte de su planificación operativa anual y que aprovechará el receso para realizar tareas de mantenimiento en sus líneas de producción.

Según detalló, estas intervenciones técnicas requieren detener equipos y procesos, por lo que se programan en períodos de menor actividad.

El esquema fue acordado con el sindicato del sector e incluye distintas modalidades de licencia, entre ellas vacaciones y días pagos.

Asimismo, el entendimiento contempla que ningún empleado vea afectada su remuneración durante el período de suspensión de actividades.

La planta de Pacheco es una de las más importantes del país dentro del rubro alimenticio, y concentra la producción de varias de las marcas más vendidas del grupo.

Entre los productos que fabrica Mondelez, se destacan las galletitas Oreo, Pepitos, Chocolinas, Club Social, Express, Lincoln, Terrabusi, entre otras.