Paula de Luque presenta su segunda novela: “Los infiernos”

El lunes 15 de diciembre, a las 18 horas, tendrá lugar en Daín Usina Cultural (Nicaragua 4899) la presentación de Los infiernos, de Paula de Luque.

Para la ocasión, la autora estará acompañada por el periodista Osvaldo Quiroga y la actriz Julieta Díaz.

Los infiernos cuenta dos historias de amor entrelazadas que son distintas pero al mismo tiempo son la misma. O una es el reverso de la otra. Todo aquello que no se ve. Lo que está detrás de todo lo que creemos saber del amor y de nosotros mismos.

Es una novela sobre el amor, el tiempo, las obsesiones, los fantasmas que pueblan los sueños. Sobre todo lo que no sabemos de nosotros mismos.

Paula de Luque es directora de cine y escritora. Bailarina y coreógrafa. También es gestora cultural. Directora de numerosos Festivales Internacionales de Cine. Actualmente dirige FICPBA. Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires.

Ha sido galardonada por sus trabajos con premios y distinciones, tanto nacionales como internacionales.

Recientemente, su largo Escritor, basado en la vida de Rodolfo Walsh, se consagró como mejor película en la 40º edición del Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste, el encuentro más importante de cine latinoamericano de Europa. Además, la película es parte de la Selección Oficial del Festival de La Habana 2025.

Su cine se define por una fuerte impronta poética que aborda la dimensión humana de las historias públicas. Y su escritura por combinar la reflexión y lo cinematográfico en un entramado que siempre se pregunta por el tiempo, por el amor, por lo indecible, lo inabarcable, por lo que está detrás de lo que se ve.

Los infiernos es su segunda novela. Junto con Ficción, ya publicada por Letras del Sur, y Esa tarde de verano aún inédita, componen la “Trilogía del Tiempo en espiral”.

