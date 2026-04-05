Mate BA en el casco histórico porteño

El domingo 7 de diciembre, de 11 a 19 horas, en Avenida de Mayo entre Piedras y Bernardo de Irigoyen, el Museo del Mate en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de BA Capital Gastronómica, celebrarán el Día Nacional del Mate con el evento Mate BA. Habrá una feria de productores, actividades culturales y la inauguración oficial del flamante Museo.

Mate BA reunirá a 30 productores de yerba, mates, bombillas y artículos relacionados con esta tradición. Además, habrá puestos con gastronomía típica para acompañar el mate y las puertas del Museo del Mate estarán abiertas para quienes quieran descubrir la historia y tradición matera. Durante toda la jornada habrá un escenario con shows musicales y presentaciones de danzas folklóricas, con cien parejas del Instituto de Artes Folclóricas (INAF), con la dirección de José Luis Montoya.



A las 11.15 horas el himno nacional a cargo de la Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 Patricios será el punto de partida para la gran fiesta. El público podrá acercarse con su propio mate y ser parte de una jornada pensada para compartir, descubrir y degustar distintas variedades de yerba provenientes de diversas regiones del país.

“Este festival es el inicio del Museo en su plenitud, una fiesta popular en el centro de Buenos Aires y es un nuevo despertar del mate para los porteños, porque en nuestra puerta de Avenida de Mayo 853 es kilómetro Cero de la Ruta de la Yerba Mate Argentina y tenemos el honor de que el gobierno de la Ciudad tome esta gran bandera que representa la cultura en nuestro país”, expresó Diego Carosella, uno de los ideólogos del Museo del Mate.

Asi, en Mate BA los visitantes podrán descubrir productores de yerba mate, emprendedores y artesanos especializados en mates y accesorios, de distintas regiones del país, además de disfrutar distintos puestos con propuestas de gastronomía para acompañar la mateada.

Cronograma

11.00 h - Apertura.

11.15 h - Himno Nacional, a cargo de la Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 Patricios.

11.30 h - Corte de cinta simbólico en el escenario. Palabras de autoridades.

11.45 h - Pericón Nacional, por el Instituto de Arte Folklórico.

12.00 h - Corte de cinta del Museo del Mate.

13.15 h - Ballet Folklórico. Participan los Ballets Romance de Zamba, Agitando Pañuelos y Raza Pampa.

14.30 h - Folklore. Por el cantor Nahuel Mendiolar y el grupo folklórico Samay.

16.00 h - Música y danzas folklóricas. Participan los cantantes Cuellar y Rojas y el cuerpo de baile La Sanalejeña.

17.30 h - Show de bombo infantil: Romance de zamba.

17.45 h - Tango, por José Martín Abdula.

18.00 h - Música en vivo, por La Guardia Urbana.