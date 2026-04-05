Alak inauguró obras hidráulicas y asfalto en City Bell

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró las obras hidráulicas y de pavimentación que la Municipalidad ejecutó en 28 bis entre 460 y 467 de City Bell con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y optimizar la circulación vial en un tramo de tránsito intenso.

“Estamos trabajando en cada localidad con el mismo objetivo: servicios mejores, calles transitables y barrios preparados para el crecimiento de la ciudad”, puntualizó el jefe comunal.

🚧 Inauguramos la repavimentación

con obra hidráulica de la calle 28 bis entre 460 y 467, en City Bell.



Se ejecutó una nueva carpeta asfáltica con la correspondiente conformación del cordón de retención, para evitar deslizamientos y ahuellamientos del pavimento.



Asimismo, se… pic.twitter.com/PYPyQi4nAp — Julio Alak (@Julio_Alak) December 6, 2025

Los trabajos se enmarcan en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que el Municipio desarrolla en todo el partido y contemplaron tareas hidráulicas de zanjeo longitudinal, la construcción de cruces de calle y la ejecución de una carpeta asfáltica con cordón de retención para evitar deslizamientos y ahuellamientos del pavimento.

Cabe recordar que el plan municipal en la localidad de City Bell incluye la ejecución de 25 calles con cordón cuneta, 33 con carpeta asfáltica y 62 de tierra con mejorado, además de la iluminación de 85 nuevas arterias y la reparación de 7.500 luminarias.

En ese sentido, las obras más destacadas son el asfalto de 471 entre 23 y 26 y en 472 entre Camino Centenario y diagonal 3 y los mejorados de las cuadras comprendidas entre 459 y 461 entre 23 bis y 28 bis, 24 a 27 entre 457 y 462, 28 bis a 31 entre 465 y 467, 3 a 7 de 470 a 476 y 7 bis de 469 a 472, con sus correspondientes veredas.

Por otro lado, en el marco del plan para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de la ciudad Escuelas en Obra, en una primera etapa el Municipio intervino las escuelas primarias N°69 y N°44, los jardines de infantes N° 942 y N° 911 y la Escuela Secundaria N°42.

Con el mismo fin, en una segunda etapa se concretarán mejoras en las escuelas secundarias N°42, N°15, N°4 y N.º 63; los jardines maternales municipales “Luis Tomasello” e “Islas Malvinas” y la Escuela Primaria N°117.