Tomás Dente criticó con dureza a los streamers tras la tapa de Personajes del Año

El conductor Tomás Dente volvió a encender la polémica, cuando lanzó un fuerte descargo contra los streamers que participaron de la tradicional tapa de Los Personajes del Año de la revista Gente. Desde su programa en NetTV, el periodista dedicó varios minutos a criticar la elección de estas nuevas figuras digitales, un fenómeno que ya viene enfrentando a la TV tradicional con el universo del streaming.

Dente, conocido por no guardarse nada, disparó sin vueltas al referirse a los creadores de contenido que ocuparon un lugar destacado en la producción fotográfica. “Qué locura que los burros roñosos que no conjugan los verbos correctamente, que suelen stremear, tuvieron un lugar más prestigioso que un Rodolfo Barili”, lanzó el conductor, visiblemente molesto por el reconocimiento que recibieron estas figuras emergentes.

#famosos ⭐️ Tomás Dente fue letal con los streamers tras la tapa de Personajes del Año: los tildó de “burros roñosos” y también apuntó contra Angela Torres.



¿Coincidís con su crítica? Leé la nota completa 👇



📌https://t.co/qWsM10bnVO#TomásDente #Streamers #Espectáculos… pic.twitter.com/q81KXCBzSG — ANDigital (@ANDigitalOK) December 6, 2025

Según expresó, le resulta incomprensible que jóvenes vinculados al streaming aparezcan en un espacio históricamente reservado para personalidades de larga trayectoria. Esta comparación, que puso en la misma línea a streamers y a periodistas consolidados, fue uno de los puntos más comentados del editorial que realizó durante la emisión.

Pero el conductor no se quedó solo en esa crítica. También apuntó contra Angela Torres, quien formó parte de la producción fotográfica y se mantuvo muy activa mediáticamente durante el año. “Angela Torres es una vergüenza, una mocosa que tuvo su pico de popularidad este año por contar que iba a países orientales a afanar”, sentenció con dureza, agregando otro capítulo a la tensión entre algunas figuras televisivas y los artistas de las nuevas generaciones.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde usuarios se repartieron entre quienes apoyaron el planteo de Dente y quienes consideraron excesivo el tono de sus críticas. El enfrentamiento entre medios tradicionales y las nuevas plataformas parece seguir sumando episodios, con voces cada vez más encendidas de ambos lados.