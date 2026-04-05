Solano: Buscan a un joven acusado de atacar a su pareja y herir a su hija

Una grave situación de violencia se registró en la localidad de San Francisco Solano, donde una joven de 22 años y su hija de apenas un año resultaron heridas tras ser atacadas por la pareja de la mujer. El agresor huyó del lugar y es buscado por la policía en toda la zona.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Dardo Rocha al 6.300, en el partido de Almirante Brown. Allí, según la denuncia radicada por la víctima, Agustín Ramos, de 24 años, la agredió sin motivo claro y le provocó cortes en el labio y el rostro. La situación se volvió aún más grave cuando, en medio del ataque, la beba también sufrió una herida en la mejilla izquierda.

De acuerdo con el relato aportado a las autoridades, el joven utilizó un cuchillo de cocina durante la agresión y, en medio de la violencia, también atacó a la madre de la víctima. Tras ello escapó de la vivienda antes de que pudiera intervenir personal policial.

La fiscalía del departamento judicial de Lomas de Zamora tomó intervención de inmediato y ordenó la búsqueda del acusado, mientras la joven y su hija recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas. El caso quedó caratulado como violencia de género y lesiones leves, y continúa en investigación.