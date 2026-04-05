Misa ricotera en La Plata: miles de fanáticos copan el estadio y alrededores antes del show

La Plata volvió a convertirse en un punto de peregrinación ricotera este sábado 6 de diciembre, cuando miles de fanáticos empezaron a copar las calles que rodean el Estadio “Diego Armando Maradona”. Con el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado programado para esta noche, la ciudad se llenó de banderas, remeras clásicas del Indio Solari y una energía que ya se siente a varias cuadras del lugar.

Desde el mediodía, el movimiento fue creciendo de manera constante. La rambla de la avenida 32, especialmente en la zona cercana a la avenida 19, se transformó en un enorme punto de encuentro donde se mezclaban parlantes con canciones históricas, puestos de choripán y gaseosas, mesas improvisadas y familias que llegaron listas para disfrutar de la previa. La típica liturgia ricotera volvió a desplegarse sin reservas.

En los alrededores del estadio, los seguidores del Indio también montaron gazebos, lonas y banderas, armando pequeñas “tribus” que comparten música, comida y relatos de recitales pasados. Para muchos, el ritual empieza mucho antes del primer acorde y forma parte esencial de la experiencia.

La ciudad, por su parte, sintió de lleno el impacto del movimiento ricotero. Comercios de barrio, desde kioscos hasta almacenes, trabajaron a ritmo acelerado ante la demanda de bebidas frías, hielo y todo lo necesario para soportar una tarde calurosa y una noche que promete ser intensa. Vecinos del Parque Alberti y de Plaza Güemes contaron que varios grupos incluso armaron pequeñas carpas para esperar más cómodos el horario del show.

La banda tiene previsto comenzar a tocar a las 20.30, con la apertura de puertas desde las 17. Las entradas para este primer recital se agotaron con anticipación, pero eso no impidió que gran cantidad de fanáticos decidieran acercarse igual para vivir, aunque sea desde afuera, el clima de la misa ricotera.

La expectativa es total y, según estiman desde organismos municipales, la convocatoria superará con facilidad las decenas de miles. Una vez más, La Plata se prepara para recibir una verdadera celebración de rock, mística y culto popular.