Con invitados de lujo, Cruzando el Charco coronó un gran 2025

El Movistar Arena brilló y vibró este viernes recibiendo a una de las agrupaciones más convocantes de los últimos años. Cruzando el Charco coronó un año lleno de logros y reconocimientos, en una fecha más que especial.

Luego de una gira que los llevó a recorrer 12 países y realizar más de 80 shows, la banda platense hizo estallar la ovación de miles de fans que se sumaron a celebrar no solo uno de los materiales más importantes de su historia, Esencia, sino a recorrer un set de canciones imbatibles.

Coreadas por la multitud fueron sonando “Cada error”, “La última carta”, “Lo nuestro tiene magia”, “Cambiando de color” y “Encontrar” junto a potentes versiones de ya himnos del rock argentino como “A mil” y “Volver a nacer”.

También hubo oportunidad de disfrutar por primera vez en vivo de “Harto”, último single de la banda y que viene a marcar sin dudas el comienzo de una nueva etapa.

En esta noche única, Cruzando el Charco revolucionó a su gente con invitados de lujo como Benjamín Amadeo, quien se sumó en “Hoy” y Nahuel Pennisi en “Sin final” y “El trato”. Otra de las grandes apariciones para esta celebración fueron Beto Olguín para “33”, Juan Subirá en “Dueños del ritmo” y “Mi partida”, y Chano para la nostálgica “Nada nace”.

El cierre imponente con un recinto dejando la garganta en cada canción fue con las esperadas “Soy”, “Puede ser”, “Para muchos más” y “Terminales”.

Esencia marcó un antes y un después para Cruzando el Charco. Comenzando por el inicio de su gira en Buenos Aires, en el Movistar Arena con un show impactante, donde también inmortalizaron esa noche, grabando Esencia en Vivo, se embarcaron luego en un recorrido que los llevó a subirse a diferentes escenarios de Argentina, Uruguay, España, México, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y más destinos que consolidaron a la banda como una de las más importantes del rock nacional.

Este cierre épico en Buenos Aires es el broche de oro para un memorable 2025, y puerta para muchos proyectos y nuevos escenarios que tendrán su inigualable sello musical.