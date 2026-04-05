Menem: “Ya estamos trabajando para la reelección de Javier”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, afirmó que la “reelección” de Javier Milei “es lo único que no está en discusión desde el día uno” de la gestión.

“Ya estamos trabajando para la reelección del Presidente en 2027 porque hay que consolidar el rumbo. Y Javier ha demostrado, con su liderazgo interno y ante la ciudadanía, que es la única persona que está preparada para sostener esta gran transformación y este escenario de reformas estructurales. Es un hecho que vamos a trabajar por la reelección de Javier”, exclamó.

En cuanto a la cierta distancia exhibida en el último tiempo por el titular del PRO, Mauricio Macri, evaluó que “el expresidente ha tenido idas y vueltas en algunas expresiones, pero con PRO somos ideológicamente afines y estamos muy identificados en términos económicos. De cada diez puntos coincidimos en nueve. Son nuestros aliados naturales”.

“Macri ha tenido algunas expresiones en algunos momentos puntuales que no han coincidido con cómo veníamos trabajando. Pero la política es esto, es poder expresarse. Algún disenso tenemos, pero nosotros estamos muy agradecidos con PRO. Yo personalmente lo estoy”, reforzó el líder parlamentario en declaraciones a La Nación.

Y puntualizó que “en los hechos, PRO ha colaborado de manera notable: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Silvana Giudici y varios diputados con los cuales he podido entablar vínculos. Mi reconocimiento hacia Silvia Lospennato, con quien si bien nos hemos enfrentado en las elecciones legislativas porteñas, ha sido un pilar fundamental en la Cámara de Diputados. Yo me siento muy respaldado”.

Al aludir a la figura de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, manifestó que “el lugar que ocupa no sólo es trascendental para el Gobierno, sino trascendental y de suma importancia para la Argentina”.

“La Libertad Avanza es un partido que apenas tiene dos años; el primer distrito que tuvo su sello fue La Rioja y después constituimos La Libertad Avanza en cada uno de las 24 provincias. Fue una tarea artesanal. Al principio éramos cinco o seis personas, nos miraban con escepticismo. Eso lo construyó Karina: ella tiene una gran virtud, y es que elige bien. Es la persona que mejor ha tomado decisiones a la hora de definir el camino que debíamos transitar”, sentenció.

