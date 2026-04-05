Máximo Kirchner instó a “no regalarle ni un centímetro” a la derecha

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, reiteró cuestionamientos al rumbo del Gobierno y rechazó firmemente las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner después de que se reuniera con un grupo de economistas en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

“Las restricciones sobre la figura de Cristina no fueron por estar cantando a dúo con el Indio Solari en el balcón del departamento. Tampoco yendo con el changuito al supermercado como los genocidas, fue recibiendo a economistas”, bramó el líder camporista al participar este sábado de un debate sobre derechos humanos que giró en torno al reclamo por “Cristina libre”,

Al respecto, reflexionó: “Esta situación, donde muchas veces sentimos agobio por la realidad económica que se atraviesa, entendemos que necesitamos a Cristina libre, no para que pueda disfrutar con sus nietos, sino para que nos ayude, para que camine, para que invite a la gente a soñar”.

“Podrá tener más o menos votos, pero lo que es Cristina caminando, es un llamador a la discusión, al debate y a la participación. Y también a la rebeldía y a la irreverencia, y a no callarse jamás, hasta aún cuando algunos sectores muchas veces le terminan reclamando que afloje y no que siga”, puntualizó Kirchner.

Después del Encuentro Federal de Derechos Humanos, con Cristina en San José 1111.#CristinaLibre pic.twitter.com/HIELFptqNo — Argentina con Cristina 🇦🇷 (@argconcristina) December 6, 2025

Luego dijo que no considera “tontos” al sector de “la derecha” y destacó que “saben lo que hacen, siempre supieron lo que hicieron, por eso mataron, por eso torturaron, por eso desaparecieron, por eso persiguieron, por eso endeudaron”.

“Saben, piensan, diagraman, planifican, y si tienen poder, abusan. Y después saben de haber cometido todo ese tipo de abusos que si hay algo que no pueden perder es el poder”, alertó.

Así las cosas, propuso que desde el peronismo “seamos los primeros que tenemos que encargarnos, todos los días, de contar a la gente que nosotros queremos un país grande, con grandes empresarios, pero con derechos humanos. Que queremos un país con mucha seguridad para los que trabajan, y salen todos los días a la calle, pero con derechos humanos”.

“No les regalemos un centímetro, porque cuando les regalamos un centímetro, en nuestros argumentos y en las explicaciones nos avanzan 10 kilómetros para dentro de los lugares que realmente debemos proteger y proveer”, sentenció.