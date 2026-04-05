Nos volveremos a ver: Calamaro cautivó al público platense

Andrés Calamaro emocionó a miles de personas en el Hipódromo de La Plata, en un show atravesado por sus icónicas canciones a cielo abierto luego de haberse presentado en el Movistar Arena con tres a sala llena.

Noches Capitales celebró una fecha surcada por un viaje musical comandado por el gran poeta, cantante y trovador.

Acompañado de su sólida banda, El Salmón entregó un repertorio plagado de himnos de todos los tiempos como “Crímenes perfectos”, “Te quiero igual”, “Rehenes”, “Carnaval de Brasil”, “Me arde”, “Tuyo siempre”, “Cuando te conocí” y “Sin Documentos”, dedicada al inmortal Diego Armando Maradona, en la ciudad que le dio el último y ardoroso abrazo a través del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“La Cofradía de la Flor Solar, Pajarito Zaguri, los primeros Virus, Patricio Rey, los Guasones, la ciudad Eva Perón…”, enumeró Andrés al hacer foco en algunos destacados del “semillero” platense y celebrar el reencuentro con el público local. Su última presencia, había sido en 2008 como invitado del Indio Solari en la presentación de Porco Rex en el Estadio Ciudad de La Plata.

Párrafo aparte para los invitados especiales que se lucieron junto a Andrés Calamaro en algunas de sus canciones más icónicas como “Cuando no estás” con Santiago Motorizado, “A los ojos” y la emocionante “Los Chicos” junto a Juanchi Baleirón de Los Pericos y “Estadio Azteca” con Manuel Moretti de Estelares.

Tras la estremecedora interpretación de “Cafetín de Buenos Aires” y punzantes divagues sobre los arrabales tangueros del Gran Buenos Aires, el artista continuó el show dando paso a “Alta suciedad”, “El Salmón” y “Paloma”. Como uno de los broches de oro, interpretó “Flaca” en una noche a pura emoción y recuerdos que reafirman su lugar como uno de los cantautores de habla hispana más importantes.

El artista, estuvo acompañado por su gran banda integrada por German Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Domínguez, Andrés Litwin, Brian Figueroa, Andrés Ollari y Pablo Fortuna.

Agenda 1999 (tal y como se presentó el corriente año) hizo eje en las canciones del álbum Honestidad Brutal pero se conoce a AC como “enemigo público” de la nostalgia y por su apego a discos menos celebrados como Volumen Once y recovecos musicales menos populares o celebrados por la crítica. No obstante los clásicos siempre estuvieron presentes.