Detienen a un policía en Morón tras atropellar a un joven y matar a balazos a su primo

Un insólito hecho que acabó en brutal crimen sucedió en las últimas horas en Morón donde un policía de la Ciudad fue detenido tras asesinar a balazos a un joven de 20 años de edad, quien era familiar de un muchacho a quien el agente previamente había chocado, cuando circulaba en una motocicleta, y luego abandonado en el lugar.

El lugar del accidente fue el cruce de las calles Los Criollos y Carapachay, mientras que donde asesinó al joven luego de dispararle fue en Grito de Alcorta y Chile, ambas direcciones dentro del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste.

La crónica del hecho fue la siguiente: personal de la Comisaría Cuarta se dirigió a la primera dirección por un caso de incidente vial y posterior fuga, y al arribar solo hallaron un motovehículo porque al accidentado vecinos lo habían trasladado a un hospital de la zona debido a la gravedad de sus lesiones, y quien lo había chocado se había dado a la fuga.

🚨 UN POLICÍA CHOCÓ, HIRIÓ A UN MOTOCILISTA, HUYÓ Y CUANDO UN VECINO LO UBICÓ Y LE RECRIMINÓ LA FUGA, LO MATÓ A TIROS

- Fue en Gervasio Pavón, partido de Morón.

- El policía homicida es de la Federal.

- Hubo una pueblada en el barrio pic.twitter.com/7te8EyuHvi — Vía Szeta (@mauroszeta) December 7, 2025

Luego de ser identificado por las cámaras de la zona, unos momentos más tarde el profugado –identificado como Carlos Peloso– se presentó en la dependencia con el objetivo de entregarse, pero al llegar fue interceptado por familiares de víctima –cuyas iniciales son JLZ–, que habían decidido ir a la Comisaría clamando Justicia, en una especie de pueblada.

Al ver ese panorama, Peloso nuevamente decidió huir de la escena y emprendió una fuga en la que fue perseguido por estas personas en motos y autos por varias cuadras, e incluso un patrullero salió detrás de ellos.

En esa fuga Peloso efectuó una serie de disparos con su arma reglamentaria y, en Grito de Alcorta y Chile, los agentes se toparon con el cuerpo de Juan Manuel De Vita –uno de los que perseguían a Peloso,y primo de JLZ–: estaba sin vida y con dos orificios de arma de fuego.

El personal del GTO de la Policía Bonaerense logró interceptar el Renault Sandero de Peloso en las calles Tomás Guido y Mariano Moreno, siempre en Morón, y procedió a su aprehensión: se le incautó el arma de fuego calibre 9 milímetros reglamentaria y el auto involucrado, y se identificó a su acompañante, una mujer de 35 años.

Las actuaciones policiales elevadas recayeron en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien inició una causa caratulada como “aprehensión por homicidio” y ordenó que las pericias del caso sean desarrolladas por personal de la Gendarmería Nacional.

Asimismo, elevó el correspondiente informe a la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, desde donde se determinó la desafectación del agente que ostentaba rango de oficial, con destino en la Comisaría Vecinal 9B de Liniers, y es oriundo de Merlo.