Se define el pase a la final del Torneo Clausura entre Boca y Racing

Boca y Racing se cruzarán este domingo desde las 19 en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura, en un clásico que no solo promete tensión futbolera sino también define al primer finalista del campeonato. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera, con Silvio Trucco en el VAR, y el duelo podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.

El equipo de Claudio Ubeda llega con viento a favor. Boca metió una seguidilla de seis triunfos consecutivos que lo dejaron bien parado en todos los frentes: terminó como líder del Grupo A, se aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 y superó los play-offs sin sobresaltos. Para este cruce, el xeneize además recuperó a Alan Velasco, quien volvió a entrenarse con normalidad luego de casi dos meses afuera por una distensión de ligamento en la rodilla derecha. El ex Independiente ocupará el lugar de Brian Aguirre en la lista de convocados, en un contexto donde Exequiel Zeballos se consolidó como titular.

Del otro lado, Racing llega con el espíritu competitivo intacto, pero bastante golpeado en nombres. El camino de la Academia fue mucho más sufrido: eliminó a River en octavos con un 3-2 agónico gracias al tanto del lateral uruguayo Gastón Martirena, y en cuartos debió sufrir hasta los penales frente a Tigre. Ahí apareció Facundo Cambeses, que atajó dos remates y se convirtió en héroe en el Cilindro.

Sin embargo, para esta semifinal Gustavo Costas tendrá que barajar y dar de nuevo. Martirena y Santiago Sosa fueron expulsados ante Tigre, mientras que Santiago Solari quedó descartado por una molestia muscular. Ante este panorama, el técnico planea rearmar la estructura con Facundo Mura y Tomás Conechny desde el arranque, además de sumar a Marco Di Césare para conformar una línea de cinco.

Más allá del presente de cada equipo, este clásico trae otro condimento particular: ambos comparten sponsor principal. Betsson desembarcó en el fútbol argentino en 2022 y, tras firmar con Racing en mayo de 2023, sumó su vínculo con Boca un mes después, ocupando el espacio central de las camisetas tanto en el plantel masculino como en el femenino.

El historial entre Boca y Racing suma más de un siglo de cruces, clásicos picantes y capítulos inolvidables. De los 221 encuentros oficiales, Boca ganó 96, Racing se quedó con 75 y empataron 50 veces. Pero esta vez la estadística queda en segundo plano: el ganador se medirá en la gran final con quien resulte vencedor del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán este lunes en el Bosque.

Formaciones probables

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, A. Costa, Blanco; C. Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Merentiel, M. Giménez. DT: Claudio Ubeda.

Racing: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo, García Basso, G. Rojas; Nardoni, Almendra; Conechny, A. Martínez, Vergara. DT: Gustavo Costas.

El clima está dado: Bombonera repleta, dos equipos con historias cruzadas, un finalista esperando y una noche que promete ser de alta tensión futbolera.