Violencia en el ingreso del recital de Los Fundametalistas

La previa del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona terminó en una escena de caos absoluto. Este sábado, en uno de los accesos al campo, una multitud desbordó el ingreso y terminó derribando un portón ante la imposibilidad del personal de seguridad de contener el avance.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente. En las imágenes se ve el momento exacto en que el portón cede y se produce una avalancha de personas que corre hacia el interior del predio. Mientras intentaban cerrar la entrada, los guardias fueron superados y comenzaron los empujones y las trompadas entre fanáticos y personal de seguridad.

Según se observa en la grabación, al menos un trabajador quedó acorralado por un grupo de asistentes y recibió golpes en la cabeza. En medio del tumulto, otro integrante de seguridad respondió utilizando gas pimienta, rociando en el rostro a un fanático en un intento desesperado por frenar el avance. Hasta el momento no hay información oficial sobre heridos, aunque la situación mostró un escenario totalmente fuera de control.

El marco del evento ya era complejo desde horas antes: las puertas del estadio habían abierto a las 17, pero la enorme convocatoria por los 20 años de la banda generó largas filas, demoras y amontonamientos en varios accesos. Con el campo prácticamente colmado, la presión en el último ingreso creció hasta terminar en la estampida.

El show del sábado fue el primero de las dos fechas programadas en La Plata. Para este domingo estaba prevista la segunda función, con un operativo de seguridad reforzado tras los incidentes que marcaron la jornada previa.