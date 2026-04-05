A qué hora se estrena el capítulo 7 de It: Welcome to Derry en HBO Max este domingo

La pesadilla vuelve a encenderse en Derry. Este domingo se estrena el capítulo 7 de It: Welcome to Derry, la serie que expande el universo creado por Stephen King y que viene atrapando a los fans del terror desde su debut el 26 de octubre. En esta oportunidad, el nuevo episodio, titulado “The Black Spot”, promete avanzar hacia uno de los hechos más traumáticos en la historia del pueblo: la masacre del Black Spot.

El séptimo capítulo estará disponible este domingo 7 de diciembre en HBO Max y también se emitirá en simultáneo por el canal de HBO, manteniendo los horarios tradicionales de la señal. La producción, que ya dejó escenas tan inquietantes como los orígenes de “It”, vuelve a instalar en pantalla a Pennywise y al elenco joven que intenta sobrevivir al mal que infecta cada rincón de la ciudad.

¿A qué hora se estrena “It: Welcome to Derry”, episodio 7?

Los horarios de estreno varían según el país y la región. Estos son los confirmados por HBO:

Estados Unidos (Costa Este): 9 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6 p.m. (PT)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10 p.m.

España: 3 a.m. (del 17 de noviembre)

El nuevo capítulo también se emitirá este domingo en el canal de HBO en sus horarios de 9 p.m. (ET) y 6 p.m. (PT).

“The Black Spot”: ¿de qué trata el capítulo 7?

La serie entra en una de las tragedias más oscuras de Derry. El episodio se centra en el incendio del Black Spot, un club de jazz histórico que en este universo es el epicentro de tensiones raciales, violencia y manipulación sobrenatural.

La acción comienza en una noche cargada de tensión: los jóvenes del nuevo “Club de los Perdedores” llegan al Black Spot porque Ronnie quiere ver a su padre, Hank Grogan. Pero la calma del lugar dura poco: afuera, el exjefe Bowers lidera una turba enmascarada, alimentada por el odio racista y la influencia directa de “It”. La exigencia es clara: entregar a Hank. El resultado, inevitable, es un ataque brutal.

El capítulo retrata cómo la violencia estalla dentro del club, dejando atrapados a los chicos en un escenario infernal. En medio de este caos, se anticipa una aparición clave: Pennywise en su forma más primigenia. Será la primera vez que la serie muestre de manera directa a Robert “Bob” Gray, el payaso humano, en su transición hacia la criatura que aterrorizará Derry cada 27 años.

Además, mediante flashbacks, el episodio profundiza en la historia de Bob Gray y en su hija Ingrid (Periwinkle), revelando cómo “It” fue moldeando su identidad y cómo se construyó la figura del payaso bailarín.

El incendio termina con la muerte de 88 personas, en su mayoría integrantes de la comunidad negra, y sus consecuencias son inmediatas. Dick Hallorann, luego de visiones que anticipaban el horror, comprende que su familia debe abandonar el lugar para sobrevivir. Es un punto de quiebre que abre el camino hacia el final de temporada y conecta directamente con los sucesos vistos en 1989.

Con un ritmo que no afloja y revelaciones cada vez más oscuras, It: Welcome to Derry se prepara para entrar en su tramo final dejando claro que, en este pueblo, nadie está a salvo y todos flotan.