Franco Colapinto cerró un 2025 durísimo con Alpine y ya piensa en el 2026

Franco Colapinto puso punto final a uno de los años más difíciles desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino volvió a cruzar la meta en el último lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi y cerró una temporada sin puntos, con Alpine también ubicado en el fondo del Campeonato de Constructores. Aun así, el bonaerense rescató el compromiso del equipo y ya mira hacia adelante: el 2026, con nuevo reglamento y motor Mercedes, aparece como la gran oportunidad de despegue.

El cierre en Yas Marina fue un resumen perfecto del año. Sin ritmo, sin mejoras y sin milagros a la vista, Alpine volvió a caer al fondo con sus dos autos. Para Colapinto, que había reemplazado a Jack Doohan desde la séptima carrera, la historia se repitió: 18 Grandes Premios disputados sin poder romper la barrera del 20° puesto. “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor”, reconoció el piloto apenas bajó del auto.

Durante la temporada, Colapinto convivió con limitaciones estructurales: falta de ritmo, desarrollos que llegaron tarde, roturas y clasificaciones cuesta arriba que condicionaron cada fin de semana. En ese contexto, Pierre Gasly fue el único que sumó puntos para Alpine (22), quedando solo por encima de Gabriel Bortoleto entre los rivales directos de otras escuderías.

El propio Colapinto no escondió su frustración, pero tampoco su voluntad de seguir creciendo: “Nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar a laburar y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”. También adelantó que volverá a la Argentina “un par de días” antes de enfocarse por completo en los trabajos de 2026.

A pesar de los golpes deportivos, el piloto valoró un punto clave: la resiliencia del equipo. “Me quedo con un equipo que no se rindió, a pesar de los resultados malos que tuvimos. Eso nos prepara para cuando vaya mejor”, destacó.

Con el Alpine A525 despidiéndose de la pista y con un 2025 que resultó más un martirio que una oportunidad, Colapinto cerró con un alivio sincero: “Hay mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios, ya terminó este año”.

Ahora, con motor nuevo, normas nuevas y expectativas renovadas, el argentino apunta a tener por fin una temporada para dar batalla.