Municipios | 8 dic 2025
Atención automovilistas
La Plata: cierra al tránsito en el paso a nivel de 44 y 1 por obras en las vías
Se estima que el corte se extenderá durante tres semanas. El detalle de los desvíos en la circulación vehicular.
La Municipalidad de La Plata anticipó que desde el martes 9 de diciembre permanecerá cerrado al tránsito el paso a nivel de 44 y 1 con motivo de la ejecución de reparaciones en las vías.
Según se informó, el corte durará aproximadamente tres semanas y los conductores que requieran transitar por la zona deberán optar por caminos alternativos.
De esta manera, en caso de circular por 44 en sentido hacia 1 será obligatorio desviarse por diagonal 80 y retomar 44, mientras que aquellos conductores que circulen por 1 solo podrán girar a la derecha por diagonal 80. En ambos casos, para acceder al Hipódromo deberá tomarse la calle 115.
Desde el Municipio solicitaron circular con precaución por el área, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos.