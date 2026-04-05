Intensifican controles para prevenir la venta ilegal en Once y Flores

En el marco de su política activa para mantener ordenado el espacio público, el Gobierno porteño decidió reforzar durante diciembre los controles para prevenir la venta ilegal en Once y Flores. Se trata de dos zonas comerciales donde la Ciudad ya realizó operativos de gran escala para recuperar las veredas ocupadas por los manteros.

El refuerzo amplía la presencia de inspectores en los horarios de mayor actividad para evitar ocupaciones durante el fin de año, garantizar que el espacio público siga al servicio de los vecinos y prevenir situaciones que afectan la circulación, la seguridad y la actividad comercial legal.

“El espacio público es de todos los vecinos y tenemos la obligación de cuidarlo. En Once y Flores consolidamos una forma de trabajar: primero, planificación; luego, acción y, después, la implementación de un dispositivo de control sostenido”, señaló el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

En tanto, expuso que “ahora reforzamos la presencia de los inspectores en las calles para acompañar el movimiento de las fiestas y que estas zonas sigan funcionando de manera ordenada y segura”,

El refuerzo de control se mantendrá por las Fiestas e incluirá operativos especiales, donde se incrementa la presencia habitual de inspectores en los horarios de mayor actividad.

En Flores, donde la dotación habitual que monitorea cuarenta manzanas en torno a la avenida Avellaneda desde la mañana hasta la noche es de 20 inspectores por turno, ahora será de 40 agentes durante los operativos especiales. Por su parte, en Once, donde habitualmente operan 10 inspectores para controlar diez manzanas, los operativos de refuerzo duplicarán la presencia llevándola a 20 agentes en las horas de mayor circulación.

El sistema de control articula el trabajo de los equipos de fiscalización del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con el apoyo permanente de la Policía de la Ciudad. La decisión de reforzar el control surge del análisis y monitoreo permanente que realiza el Gobierno porteño sobre el movimiento y la dinámica comercial de ambas zonas comerciales.

De acuerdo a lo ponderado desde la administración de Jorge Macri, “Once y Flores marcaron dos hitos de una política sostenida que, en dos años de gestión, permitió recuperar 13 espacios públicos que estaban ocupados ilegalmente por manteros”.

En Once, la Ciudad llevó adelante en octubre de 2024 uno de los operativos más importantes: tras meses de investigación judicial, se realizaron más de 200 allanamientos en depósitos vinculados a la venta de mercadería apócrifa y se desplegó un amplio operativo en la vía pública para liberar veredas y garantizar la circulación.

En Flores, el operativo de febrero de 2025 permitió recuperar 32 manzanas donde funcionaba una de las mayores concentraciones de manteros de la Ciudad, con más de 5 mil vendedores ilegales que ocupaban la avenida Avellaneda y las calles aledañas.

Además de Once y Flores, en los últimos dos años de gestión la Ciudad realizó operativos en zonas clave como calle Perette, Retiro, Constitución, Parque Patricios, Parque Centenario, la peatonal Florida, el Parque Los Andes en Chacarita, Liniers, Saavedra y el barrio de Mataderos, donde la ocupación ilegal del espacio público afectaba la circulación, la seguridad y la actividad comercial legal.

En cada uno de estos puntos funciona hoy un sistema de control permanente, con presencia diaria de equipos de fiscalización, que garantiza que las zonas liberadas no vuelvan a ser ocupadas y que el espacio público continúe al servicio de los vecinos.