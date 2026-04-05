Rossi convocó a “reconstruir” la mayoría peronista

El exjefe de Gabinete y diputado nacional electo por Unión por la Patria, Agustín Rossi, consideró que “lo peor que puede hacer un dirigente peronista es estar enojado porque no nos votaron”, ya que “con el pueblo nunca uno se enoja”.

“No es que votaron a otro, no fueron a votar. Quizás participan en un club, en una parroquia, en una vecinal, pero sienten que su voto no modifica su vida”, reflexionó el dirigente santafesino.

Además, evaluó que “no es un ciudadano sentado frente al televisor sin hacer nada. Participa, pero tiene distancia con la política porque siente que su voto no vale”.

Así las cosas, consideró que el objetivo del campo popular debe ser “empatizar” y “comprender a quién queremos representar”.

“Para reconstruir esa mayoría hay que juntar más del 35 % que nos votaron. Seguramente entre ellos habrá gente que votó a Milei. Es un espacio al que tenemos que dedicarle especial atención”, insistió Rossi en declaraciones a Radio 10.

Por otra parte, cruzó al saliente ministro de Defensa y senador electo, Luis Petri, quien acusó al peronismo de haber tenido “montoneros como ministros”.

“Mi crítica es que no quiero que las Fuerzas Armadas se involucren en la política. Cuando se involucran en la política se partidizan”, fustigó.

En igual tenor, manifestó que “pasan a convertirse en parte del dispositivo de poder del presidente Milei. Si recuperaron prestigio fue porque no fueron alfonsinistas, no fueron kirchneristas, no fueron macristas. Se mantuvieron al margen”.

“Tiene poca autoridad alguien que paga salarios de hambre y quebró la obra social del personal militar”, sentenció el legislador.

