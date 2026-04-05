Las ventas minoristas cayeron 4,1 % en noviembre

En noviembre, las ventas minoristas PyMEs registraron una retracción de 4,1 % a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación negativa fue de 9,1 %, de acuerdo a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De todos modos, en lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4 por ciento.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2 % de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37 % señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6 % proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7 % estima que la situación se mantendrá invariable y sólo el 7,7 % anticipa una evolución negativa.

Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1 % evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6 % que lo considera oportuno y un 25,2 % que no definió una postura.

Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de “perfumería” (-17 %), “bazar y decoración” (-9,7 %) y “alimentos y bebidas” (-5,9 %). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue “farmacia”, con una suba del 1,8 por ciento.

El cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia.

No obstante, el dato distintivo radica en el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna.