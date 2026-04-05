Quiénes acompañarán a Die Toten Hosen en su despedida de Argentina

Tras el anuncio del último concierto de los Die Toten Hosen en Argentina, intitulado “Fútbol asado vino y adiós amigos”, ahora se confirmaron los artistas que acompañarán a la banda alemana en el concierto del sábado 10 de octubre en el Movistar Arena y los previos en Rosario y Tandil.

Serán Cadena Perpetua y Feine Sahne Fischfilet, quien -según destacaron los propios Hosen- “van a hacer de cada noche algo aún mucho más especial”.

“Cadena Perpetua abrirá nuestro último show. Hemos compartido escenario con ellos en el Hosen Fest de 2018 y en una loca ocasión en México muchos años atrás”, señalaron.

Y los ponderaron como “una de las bandas más populares y de nuestras favoritas del punk rock argentino: independientes, incansables, melódicos y comprometidos. Siempre señalados por nuestro amigo Pil como continuadores del mismo camino que él y Los Violadores comenzaron en los 80”.

Por otra parte, recalcaron que “será una enorme alegría presentar a Feine Sahne Fischfilet con nuestros fans argentinos”.

“Hace más de 20 años que escriben himnos de punk rock crudo y cantan sobre fracasar y volver a intentarlo. Son una de nuestras bandas alemanas favoritas y si bien salieron de un pequeño estado al noreste, convierten cada escenario en una enorme fiesta. Estarán abriendo los tres shows de la gira”, puntualizaron.

Acto seguido, los músicos de DTH reseñaron: “Cuando viajamos al interior, nos gusta compartir el escenario con los pioneros de cada ciudad. Zona 84 son los héroes locales de Rosario y ya nos han acompañado en Obras y Teatro Flores”.

“Paladines del ‘hazlo-tú-mismo’, giran hace años también por Alemania y será un placer tener su energético punk rock combativo con nosotros el 7 de octubre en el Bioceres Arena”, completaron.

Y finalmente, adelantaron: “Nunca hemos tocado con los tandilenses Katarro Vandaliko pero saber que uno de sus discos lo produjo nuestro recordado amigo Honest John Plain (The Boys) fue excusa suficiente para no dejar pasar la oportunidad de invitarlos a abrir el primer show: el 5 de octubre en el Unión y Progreso”.