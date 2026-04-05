Una tremenda agresión física que pudo haber terminado en tragedia sucedió en las últimas horas en un gimnasio de Carmen de Areco donde un muchacho golpeó salvajemente al profesor y lo dejó inconsciente, para finalmente huir de la escena.

Producto de la paliza, la víctima sufrió la fractura de su pómulo derecho y del maxilar inferior del mismo lado, pero lo peor del caso es que se trata de un boxeador profesional cuya carrera corre serio riesgo debido a este artero ataque.

“¿Querés pelear, pedazo de gil? Si no te la bancás, salame”, son las frases que se le escuchan decir al golpeador mientras le asesta golpe tras golpe y le provoca la inicial pérdida del equilibrio y luego del conocimiento, momento en el que incluso volvió a golpearlo en la cabeza.

Toda la secuencia, ocurrida el miércoles de la semana pasada minutos antes de las 19 horas, fue captada por una de las cámaras de seguridad del local, en el que Ale Acuña –profesor y boxeador profesional– recibe la criminal agresión por la espalda.

#Violencia 👊🏽 “Si no te la bancás, salame”: Brutal castigo en un gimnasio de Carmen de Areco



💪🏽 Un sujeto agredió a un profesor dentro de un gimnasio y todo quedó grabado por las cámaras del lugar.



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El golpeador, cuyas iniciales son PP, extrañamente no fue aprehendido por la policía y la familia de la víctima informó que Ale deberá someterse este martes a una costosa intervención quirúrgica en la vecina ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Esta operación le demandará un prolongado período de recuperación, tiempo en el que no podrá desarrollar sus actividades laborales ni practicar boxeo.

“Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo. Le causó quebradura de pómulo y maxilar derecho. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos”, son los sentidos mensajes que postearon sus alumnos en redes sociales.

Vale decir que aún no trascendieron los motivos de la brutal golpiza.