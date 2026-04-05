Ola Dorada en Palermo: miles de Golden Retriever lograron un nuevo récord mundial en Buenos Aires

Los Bosques de Palermo fueron escenario de una postal insólita este lunes por la mañana: una marea dorada de Golden Retriever ocupó el Parque Berlín con el objetivo de romper un récord mundial. La idea surgió del influencer Fausto Duperré, conocido por sus videos junto a su perro Oli, quien impulsó en redes una convocatoria que terminó reuniendo a más de lo esperado.

La propuesta comenzó días atrás, cuando Duperré recordó una juntada similar que vivió mientras residía en Barcelona, donde se habían reunido 150 perros de la misma raza. Ese recuerdo lo motivó a intentar algo más grande en Buenos Aires y a consultar cómo acceder a los registros oficiales que certifican este tipo de marcas. Allí descubrió que Canadá ostentaba la cifra más alta, con 1.685 Golden reunidos en un solo punto.

La cita en Palermo fue pautada para las 10.00 y, con el correr de las horas, la cantidad de perros y dueños fue creciendo hasta confirmar el objetivo: aunque no se alcanzaron los 2.500 animales que se esperaban inicialmente, sí se logró superar el número canadiense. Duperré anunció al mediodía que la Ciudad de Buenos Aires es ahora récord mundial en convocatoria de Golden Retriever.

Para garantizar una jornada tranquila y segura tanto para las mascotas como para las familias que se acercaron, la organización pidió que todos los animales estuvieran con correa, collar con identificación y que los dueños llevaran hidratación y bolsas para recoger las heces. La afluencia masiva obligó a reforzar estos cuidados para evitar inconvenientes.

#record 🐕 Los Bosques de Palermo vivieron una “Ola Dorada”: cientos de Golden Retriever se reunieron y Buenos Aires rompió el récord mundial.



La movida fue impulsada por el influencer Fausto Duperré.



Video C5N 📹

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Además, como gesto solidario, se sugirió que quienes pudieran llevaran alimentos para donar, una iniciativa que acompañó el espíritu comunitario del encuentro. Entre fotos, juegos y ladridos, la “Ola Dorada” transformó los Bosques de Palermo en un escenario único que quedará registrado como una de las postales más curiosas del feriado porteño.