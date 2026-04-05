domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Interés general | 8 dic 2025

Convocatoria masiva

Ola Dorada en Palermo: miles de Golden Retriever lograron un nuevo récord mundial en Buenos Aires

La iniciativa del influencer Fausto Duperré movilizó a cientos de dueños que llenaron los Bosques de Palermo para superar la marca internacional de perros Golden reunidos en un mismo lugar.

Lleno de Goldens.
TAGS: RECORD, CAPITAL FEDERAL, GOLDEN RETRIEVER, BOSQUES DE PALERMO

Los Bosques de Palermo fueron escenario de una postal insólita este lunes por la mañana: una marea dorada de Golden Retriever ocupó el Parque Berlín con el objetivo de romper un récord mundial. La idea surgió del influencer Fausto Duperré, conocido por sus videos junto a su perro Oli, quien impulsó en redes una convocatoria que terminó reuniendo a más de lo esperado.

La propuesta comenzó días atrás, cuando Duperré recordó una juntada similar que vivió mientras residía en Barcelona, donde se habían reunido 150 perros de la misma raza. Ese recuerdo lo motivó a intentar algo más grande en Buenos Aires y a consultar cómo acceder a los registros oficiales que certifican este tipo de marcas. Allí descubrió que Canadá ostentaba la cifra más alta, con 1.685 Golden reunidos en un solo punto.

La cita en Palermo fue pautada para las 10.00 y, con el correr de las horas, la cantidad de perros y dueños fue creciendo hasta confirmar el objetivo: aunque no se alcanzaron los 2.500 animales que se esperaban inicialmente, sí se logró superar el número canadiense. Duperré anunció al mediodía que la Ciudad de Buenos Aires es ahora récord mundial en convocatoria de Golden Retriever.

Para garantizar una jornada tranquila y segura tanto para las mascotas como para las familias que se acercaron, la organización pidió que todos los animales estuvieran con correa, collar con identificación y que los dueños llevaran hidratación y bolsas para recoger las heces. La afluencia masiva obligó a reforzar estos cuidados para evitar inconvenientes.

Además, como gesto solidario, se sugirió que quienes pudieran llevaran alimentos para donar, una iniciativa que acompañó el espíritu comunitario del encuentro. Entre fotos, juegos y ladridos, la “Ola Dorada” transformó los Bosques de Palermo en un escenario único que quedará registrado como una de las postales más curiosas del feriado porteño.

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