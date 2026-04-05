Sarampión: la familia que cruzó el país tuvo 98 contactos estrechos y buscan a otros 54

La investigación por el recorrido de la familia que viajó con sarampión desde Bolivia hacia Uruguay, atravesando gran parte de la Argentina, ya encendió todas las alarmas en el sistema sanitario. Según confirmaron autoridades nacionales y provinciales, al menos 98 personas estuvieron en contacto estrecho con los seis integrantes del grupo que viajó entre el 14 y el 16 de noviembre con síntomas activos de esta enfermedad altamente contagiosa.

Los contactos identificados se distribuyen en siete distritos: 34 en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, 7 en Jujuy, 7 en Santa Fe, 3 en Salta, 1 en Tucumán y Santa Cruz, además de cuatro extranjeros. En paralelo, se continúa el rastreo de otros 54 pasajeros cuyos datos fueron aportados por las empresas de transporte interurbano, aunque con dificultades por la falta de teléfonos o direcciones.

Un recorrido que encendió todas las alertas

La familia, integrada por dos adultos y cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años, regresaba de Bolivia tras asistir a una boda. El viaje se hizo en tres ómnibus de larga distancia, con paradas, ascensos y descensos de pasajeros en múltiples terminales. El trayecto incluyó ocho jurisdicciones antes de llegar a Colón, Entre Ríos, donde luego cruzaron a la localidad uruguaya de San Javier, donde residen.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la ventana para detectar casos secundarios se mantiene abierta hasta el 12 de diciembre, período en el que se monitorea la aparición de síntomas compatibles: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Por ahora, no se reportaron síntomas entre los contactos identificados, aunque continúa el seguimiento individual en todas las provincias involucradas.

Preocupación por la pérdida del estatus sanitario

Argentina mantiene desde el año 2000 la certificación de país libre de transmisión endémica de sarampión. Sin embargo, los brotes recientes y el aumento de casos importados ponen en riesgo esa condición, tal como ocurrió este año con Canadá y México.

Solo en 2025, las provincias confirmaron 35 casos, muchos de ellos asociados a cadenas de contagio iniciadas por viajeros no vacunados. Los registros muestran que desde enero se detectaron casos procedentes de Rusia, España, Bolivia, Inglaterra, México, Tailandia y Tailandia.

Recomendaciones oficiales

Desde la cartera sanitaria insistieron en revisar los esquemas de vacunación:

Niños mayores de 5 años deben tener dos dosis de la triple viral.

Las vacunas están disponibles y garantizadas en todos los centros de salud del país.

También pidieron especial atención a los síntomas y remarcaron que cualquier persona que haya estado en los micros del recorrido debe usar barbijo y consultar de inmediato si desarrolla fiebre o erupción en la piel.

La investigación continúa y las próximas jornadas serán clave para determinar si el país enfrenta un nuevo brote o si las medidas de contención lograron frenar la cadena de transmisión.