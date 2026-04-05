Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna Centenario y fue hospitalizado con heridas graves

La previa de la semifinal del torneo Clausura entre Gimnasia y Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo estuvo marcada por un momento de máxima tensión. Minutos antes del inicio del partido, un hincha del Lobo cayó desde lo alto de la Tribuna Centenario hacia el piso, generando preocupación entre los presentes y obligando a un rápido operativo sanitario.

Según confirmaron fuentes médicas, el simpatizante fue asistido de inmediato por los servicios de emergencia del estadio y luego trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó consciente. Los primeros estudios indicaron que presenta fracturas en miembros superiores y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, por lo que permanece bajo estricta observación.

Testigos del hecho describieron escenas de desesperación cuando los socorristas trabajaban para estabilizar al herido, mientras la tribuna permanecía colmada en un contexto de clásico y alta expectativa deportiva.

Hasta el momento no trascendió la identidad del afectado. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del estadio para determinar con precisión cómo se produjo la caída y si hubo algún factor externo involucrado.

El incidente generó preocupación en plena jornada de semifinales, donde más de una vez la masividad y el fervor de los hinchas exponen situaciones de riesgo que, como en este caso, podrían haber terminado en una tragedia mayor.