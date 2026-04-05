Política | 9 dic 2025
Legislatura
Juraron los flamantes senadores y senadoras bonaerenses
Se trata de los parlamentarios electos el pasado 7 de septiembre. La ceremonia fue encabezada por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario.
En sesión preparatoria, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario tomó juramento a las y los senadores electos durante las últimas elecciones legislativas provinciales, celebradas el 7 de septiembre.
De este modo, iniciaron su período legislativo representando a Unión por la Patria: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (cuarta sección), Fernanda Raverta y Jorge Paredi (quinta sección), María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz (séptima sección).
✋Juraron senadoras y senadores de la primera sección— Senado BA (@Senado_BA) December 8, 2025
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Por La Libertad Avanza, arribaron a la Cámara Alta: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (primera sección), Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección), Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).
En tanto, por el bloque Somos Buenos Aires, juraron: Pablo Petrecca y Natalia Quintana (cuarta sección).
✋Juraron senadoras y senadores de la quinta sección— Senado BA (@Senado_BA) December 8, 2025
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Sobre el final de la sesión preparatoria, se fijaron los días y horas para desarrollar las sesiones ordinarias correspondientes al 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.
Además, el cuerpo aprobó los pedidos de licencia solicitados por Gabriel Katopodis, quien seguirá desempeñándose como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires; y del senador Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.