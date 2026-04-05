Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa: “Misión cumplida”

El diputado nacional electo, Luis Petri, presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación, con vigencia a partir de este martes 9.

Lo hizo con una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la cual ponderó que haber sido parte del Gabinete “quedará grabado para siempre” y aseguró que la gestión concluye con “una misión cumplida” en términos de modernización, equipamiento y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a su nuevo rol parlamentario, explicó que “desde ese lugar” seguirá “defendiendo a su Gobierno y a los millones de argentinos que confían en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

El exministro recordó que su desembarco en el Gabinete se dio con un mandato central: reconstruir la capacidad operativa del sistema de Defensa, modernizar las Fuerzas Armadas y garantizar respaldo institucional a militares y civiles tras “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.

Durante su gestión, destacó la recuperación de material crítico, reformas en doctrina, fortalecimiento del adiestramiento, cooperación con países aliados y cambios en la formación de cadetes y soldados voluntarios.

“Gracias a su respaldo permanente pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles”, enfatizó el legislador mendocino al alduir al primer mandatario.

Luego puso de relieve que su gestión culmina con la llegada a la Argentina de los aviones F-16, considerada “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años”.

El funcionario remarcó que las aeronaves “defenderán nuestro cielo ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar” y celebró el cumplimiento de la misión encomendada: “Los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”.

Nuestros F-16 volando alto.

Un cielo que vuelve a rugir.

Un país listo para despegar.

La Argentina lleva su defensa a la máxima potencia. pic.twitter.com/0RoR7XaUnv — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

Destacó, además, el rol operativo de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la soberanía territorial, la frontera norte, la zona económica exclusiva, y la asistencia en catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca, Zárate y Campana, así como incendios forestales en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

También aseguró que el proceso de transformación se inició tras décadas de desfinanciamiento y “cancelación kirchnerista”, y valoró que, bajo la conducción presidencial, las Fuerzas Armadas “volvieron a ser respetadas por la sociedad”.

Petri agradeció al Estado Mayor Conjunto y a cada una de las Fuerzas Armadas, y celebró el profesionalismo del equipo del ministerio. También felicitó a su sucesor, el teniente general Carlos Presti, a quien le deseó éxito en la profundización de la agenda iniciada en diciembre de 2023.

En el final, se dirigió a Milei y recalcó: “Argentina, bajo su liderazgo, será el país más libre del mundo. Le reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado. Viva la libertad, viva la patria”.