Diputado libertario pintó su despacho de violeta antes de cedérselo a Mayra Mendoza

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, se vanaglorió de una chicana política consistente en pintar de violeta su despacho, horas antes de entregárselo a la camporista Mayra Mendoza.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, puntualizó a través de un posteo en redes sociales.

Y exhibiéndose con los muros ya violetas, espetó: “Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura ¿Quedó bien, no?”.

Pese a que la actual intendenta de Quilmes todavía no respondió, fueron varios los que recordaron que el violeta es justamente el color elegido por la gestión municipal, inclusive mucho antes de ser adoptado por La Libertad Avanza.