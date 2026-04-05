Caputo anunció una nueva baja de retenciones

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, informó este martes una nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, anunció el funcionario.

A través de un posteo en redes sociales, consignó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

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Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

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Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

“Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, anexó el titular del Palacio de Hacienda.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

---) Soja: de 26 % a 24 %

---) Subproductos de soja: de 24,5 % a 22,5 %

---) Trigo y cebada: de 9,5 % a 7,5 %

---) Maíz y sorgo: de 9,5 % a 8,5 %

---) Girasol: de 5,5 % a 4,5 %

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60 % de nuestras exportaciones”, ponderó Caputo.

En igual tono, subrayó que “de esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, finalizó el titular de la cartera económica.