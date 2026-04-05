Allanan la sede de la AFA y 13 clubes por presunto lavado de dinero

La Justicia realiza este martes 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

De acuerdo a lo informado por TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes.

Uno de los allanamientos más fuertes se da en la sede principal de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.

Como quedó dicho, los operativos -ordenados por el juez Luis Armella- se dieron en simultáneo en 13 clubes distintos del fútbol argentino que tienen acuerdos comerciales con Sur Finanzas.

Se trata de Independiente, Racing, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Barracas Central, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.

Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.

En este marco, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Los investigadores sospechan que la financiera en cuestión les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.