Saavedra se prepara para la Fiesta del Cordero Serrano

Varios kilómetros hacia el sur, entre caminos serranos y aire fresco, Saavedra propone otro ritual de temporada con su Quinta Fiesta del Cordero Serrano, que este año celebra además haber sido destacada con la declaración de Interés Provincial. La cita es el domingo 21 de diciembre en el Parque Los Álamos, con entrada libre y gratuita.

El encuentro se posiciona como el gran banquete comunitario donde el paisaje de Ventania se vuelve parte del espectáculo. La Navidad se asoma desde otro territorio, el de las comidas al fuego lento, los asadores que giran despacio y los aromas que llegan desde el campo.

La historia es tan sabrosa como su plato estrella. Hace tan solo cinco años, la fiesta nació de una idea poderosa, la tesis de un estudiante local de Agronomía, quien demostró científicamente cómo las pasturas de la zona otorgan un sabor y una calidad inigualable al cordero serrano.

El plato de honor son 50 corderos que se asan a la cruz: una ofrenda imponente de los productores de la región, para un festín gratuito y al aire libre para honrar al pueblo en su aniversario.

“Esperamos este año, superar el número de 10 mil personas que asistieron en 2024”, agregó Raúl Garmendia, integrante de la comisión de fomento de Saavedra.

Con música y destrezas criollas, además de un inmenso patio gastronómico y más de 90 puestos de artesanos que cubren el parque, las ofertas van desde indumentaria hasta delicadas artesanías, ideales para encontrar ese último regalo antes de la Navidad.

El ambiente serrano, con su ritmo calmo y su belleza natural, hacen del destino un bálsamo para cerrar el año.

“Durante la visita se puede aprovechar para recorrer el imponente santuario de la Virgen de Luján de la Sierra o disfrutar de la paz de su laguna, perfecta para la pesca o los deportes acuáticos”, completó Garmendia.

Vale destacar que el festejo se complementa con la posibilidad de degustar los platos que elaboran las otras fiestas gastronómicas como Fiesta de la Omelette Gigante o Fiesta del Aligot, entre otras.