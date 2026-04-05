Homenaje al Papa Francisco: “300 años de música sacra”

El miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, tendrá lugar el estreno integral de la Cantata Sacra Nican Mopohua del compositor Pedro Chemes en el marco de los 300 años de Música Sacra en Latinoamérica.

Será un homenaje al Papa Francisco en el día de su nacimiento (17 de diciembre de 1936), con entrada libre y gratuita, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 209).

En uno de los templos católicos más antiguos de la ciudad, construido por los arquitectos jesuitas e italianos Giovanni Andrea Bianchi y Giovanni Battista Prímoli, el concierto reunirá las obras de dos notables compositores jesuitas de origen italiano que vivieron y trabajaron en el antiguo Virreinato del Perú: Doménico Zipoli (1688–1726) y Roque Ceruti (1683–1760).

El programa se completa con el estreno de la Cantata Sacra Nican Mopohua de Pedro Chemes, dedicada al Papa Francisco.

Inspirada en el espíritu integrador de la tradición jesuita, está escrita en náhuatl y castellano. El trabajo cuenta con textos de Pedro Chemes y fue realizado con el valioso asesoramiento del doctor Salvador Reyes Equiguas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en lengua náhuatl y en la cultura mexicana del período colonial.

Las obras serán interpretadas por el Coro Nacional de Música Argentina y por el Ensamble Interamericano Contemporáneo, conformadas especialmente para la ocasión e integradas por músicos destacados de las principales orquestas de Buenos Aires bajo la dirección del maestro Federico Ciancio. La presentación del concierto estará a cargo del docente y crítico musical Santiago Giordano.

Programa

“300 Años de música sacra”

Concierto aniversario nacimiento Padre Jorge Bergoglio

Repertorio

Pedro Chemes (Buenos Aires 1964)

Cantata Sacra NICAN MOPOHUA 30'00

Domenico Zipoli (Prato 1688 - Córdoba 1726).

Dixit. 5'00

Beatus ille servus. 2'00

Fidelis servus. 1'30

Confitebor. 9'00

Roque Ceruti (Milán 1683 - Lima 1760)

Hoy que Francisco reluce 7'00