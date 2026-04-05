Trump se jactó de su apoyo a Milei: “Iba a perder, lo respaldé y ganó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vanaglorió por el apoyo de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei en la semana previa a las elecciones nacionales de medio término, circunstancia que calificó como decisiva para el triunfo libertario en las urnas.

“Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de forma contundente”, consideró el mandatario de la potencia norteamericana entrevistado por Politico.

En el marco de su rol en la geopolítica, el líder republicano fue consultado si considera involucrarse en las elecciones de países de Europa para hacer llegar al poder a dirigentes que estén más alineados con su visión en diversas agendas, como la inmigratoria. “Yo respaldo y he respaldado personas. Pero respaldo a líderes que los europeos no quieren”, contestó.

Y fue allí fue cuando apareció el caso de nuestro país. “Si vamos a Latinoamérica, respaldé a Javier Milei, en Argentina. Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de manera contundente”, exclamó.

En concreto, se refirió a que una semana antes de los comicios, el Banco Central y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por US$ 20.000 millones, entre otros gestos que llegaron desde Norteamérica, con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la cabeza de la misión.