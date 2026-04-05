“Las que gritan” desembarca en el Metropolitan

El 10 de enero llega al Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires la comedia Las que gritan, de José María del Castillo – Antonio Rincón Cano, en versión de Manuel y Sofía González Gil.

El elenco está integrado por Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro, bajo la dirección de Manuel González Gil, dirección musical de Martín Bianchedi y con producción general de Karina Piñeiro y Sebastián Aldao.

Las funciones serán los sábados a las 23 y domingos a las 21 horas, con entradas ya a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1343.

Tres hermanas atraviesan la adultez cargando frustraciones, heridas y silencios acumulados. Su madre, decide tomar una iniciativa inesperada: convocar a sus hijas para pasar juntas un fin de semana que cambiará todo.

En Las que gritan, la vida se presenta imprevisible, absurda, surrealista, pero siempre con humor.

“Con hilarante tono de comedia, estas cuatro mujeres buscarán reflejar la realidad que las atormenta y las atemoriza”, dice Manuel González Gil.

Y resalta: “Como en la vida misma, esa realidad a veces se torna descontrolada, otras veces divertida, en ocasiones despiadada, por momentos mística, y sin duda siempre imprevisible y en muchas ocasiones hasta surrealista”.

“A veces tenemos que parar. A veces tenemos que gritar. Pero siempre hay que reírse con la vida, y estar sumamente atentos para pegar el volantazo y girar en la dirección adecuada”, sentencia el director.