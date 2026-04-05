Guardavidas de Pinamar en pie de lucha ante el “0 % de recomposición”

La Asociación de Guardavidas Pinamar confirmó el inicio de medidas de fuerza como consecuencia de la “agresión” del Municipio respecto a su labor profesional en las playas.

En audiencia de paritarias ante el Ministerio de Trabajo, la comuna ofrece “0 % de recomposición de haberes”, por lo que desde el nucleamiento sindical dieron cuenta que lo que pretende el Gobierno local es que trabajen “con los salarios del año pasado”.

“A esta inaceptable pretensión se suma un desmanejo ilegal y absurdo del servicio que debemos brindar, situación que ha ocasionado la inhabilitación de las playas de Pinamar, instancia que ha sido notificada al gremio por parte de las autoridades”, acotó el sindicato.

En igual tono, describieron: “Ningún tipo de recomposición en el salario, al mismo momento que nos aumentan los impuestos a todos los contribuyentes automáticamente según inflación, mientras vemos con asombro como funcionarios se roban el dinero de la recaudación”.

Así las cosas, alertaron a toda la comunidad “sobre el inicio de un conflicto que, lamentablemente por la irresponsabilidad de las autoridades, pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”.