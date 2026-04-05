Con foco en la reforma laboral, Adorni presentó el informe del Consejo de Mayo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes una conferencia de prensa en Casa Rosada para presentar el informe final del Consejo de Mayo y los proyectos de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso para ser tratados en sesiones extraordinarias.

El documento incluye ocho de los diez puntos que componen el Pacto de Mayo. En tanto, quedaron fuera del paquete inicial dos cuestiones: la reforma previsional y la rediscusión de la coparticipación federal.

Según Adorni, la reforma previsional “requiere previamente modificaciones en el esquema laboral”, mientras que la coparticipación federal “requiere la presencia de todos los gobernadores”.

El Jefe de Gabinete presentó el Informe Final 2025 del Consejo de Mayo. pic.twitter.com/EaHsmT2hM6 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 9, 2025

El ministro coordinador confirmó que “los proyectos legislativos serán parte de la agenda 2026”.

Los temas centrales del paquete de leyes a discutirse en las próximas semanas son la reforma y modernización laboral, con cambios en regímenes de vacaciones, indemnizaciones, despidos, régimen para autónomos y trabajadores de plataformas, entre otros ajustes.

El Presupuesto 2026, las iniciativas vinculadas a la estabilidad fiscal y monetaria, las reformas del Código Penal y tributaria son los otros tópicos del temario a debatir, al igual que la legislación sobre ambiente enfocada en la preservación de glaciares y zonas periglaciares.