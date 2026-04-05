La industria acentúa su caída y se encienden las alarmas en el sector textil

El INDEC informó este que la industria cayó 2,9 % interanual en octubre y 0,8 % respecto del mes previo.

El dato corresponde al índice de producción industrial manufacturero, que en el acumulado de los primeros diez meses de 2025 mostró un incremento de 3,1 % en comparación al mismo período del año anterior.

El desplome más pronunciado se registró en los productos textiles, con una baja interanual del 24 %.

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La industria cayó 2,9% interanual en octubre de 2025 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/5mg6p2REHS pic.twitter.com/6VsjRW0yJ0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 9, 2025

De acuerdo al documento del organismo estadístico, once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1 %; “Productos de caucho y plástico”, 12 %; “Alimentos y bebidas”, 1,7 %; “Productos textiles”, 24 %; “Productos de metal”, 8,1 %; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4 %; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 4,1 %; “Maquinaria y equipo”, 2,2 %; “Sustancias y productos químicos”, 0,4 %; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 1,5 %; y “Productos de tabaco”, 12,4 %.

Por el contrario, mostraron subas las divisiones de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,2 %; “Otro equipo de transporte”, 11,4 %; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 2 %; “Industrias metálicas básicas”, 0,9 %; y “Productos minerales no metálicos”, 1,1 %.